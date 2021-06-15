شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم مراقبي امتحانات «الثانوية الأزهرية» في الإسكندرية بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بدأت حملة تطعيم المشاركين في أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمركز الحاسب الآلي بسموحة.

وأضاف، أن الحملة تأتى في إطار الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تطعيم جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

وفى سياق متصل، استقبلت المنطقة الأزهرية الأعمال التي ستشارك في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة من الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة؛ وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم اختيار خمسة أعمال فنية تحت إشراف أحمد بكري موجه عام؛ للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

بدء تطعيم المعلمين المشاركين بامتحانات "الثانوية الأزهرية" فى الاسكندرية بلقاح كورونا (صور)

بدء تطعيم المعلمين المشاركين بامتحانات "الثانوية الأزهرية" فى الاسكندرية بلقاح كورونا (صور)