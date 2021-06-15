شكرا لقرائتكم خبر عن «الأم تركتهم وتزوجت».. معاناة أب يُربي 3 أبناء معاقين ذهنيًا بالدقهلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أمهم كانت عايزه تاخدهم تشحت بهم لكن أنا مردتش وقلت أقعد أنا بهم أربيهم وأصونهم».. بهذه الكلمات لخص الحاج محمد متولى جمعة، 57 سنة، من سكان مساكن سندوب بمحافظة الدقهلية مأساته مع ثلاثة من أبنائه المعقاقين ذهنيًا بعدما تركتهم الأم وتزوجت بغيره وأصبح هو المسؤول الوحيد عنهم.

«المصرى اليوم» رصدت مأساة الأب وأبنائه والذى يقطن معهم في شقة «ورثة» بمساكن الأوقاف بسندوب دائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية في شقة عبارة عن غرفة وصالة ولا يوجد بها سوى سرير واحد وتليفزيون متهالك وملابس رثة متناثرة على الأرض والشقة غارقة في مياه الصرف.

مأساة أب يربى ثلاثة أبناء معاقين فى الدقهلية

وقال الأب والذى يعانى من ضعف في السمع «ربنا رزقنى بخمس أبناء 4 بنات وولد لكن قدر ربنا ان 3 منهم يطلعوا معاقين ذهنيا» بنتين وولد«، منذ الطفولة وزوجتى تركتنا وتزوجت بغيرى وكانت عايزة تأخذ الأطفال المعاقين علشان تشحت بهم في السيدة زينب لكن أنا رفضت وقلت أنا اللى أصونهم وأحافظ عليهم»

وأضاف «الأولاد محتاجين رعاية متكاملة سواء طبية أو إنسانية أو نفسية وأنا لا أملك أي شيء وجميع التقارير الطبية تثبت تخلفهم العقلى بسبب إصابات مختلفة من بينها ضمور في المخ والعضلات وأنا صحتى هلكت ولا أستطيع العمل ولا الكسب وأعيش على معاش من التضامن لا يتعدى 1200 جنيه وابنى يحتاج لبامبرز لأنه يقضى حاجته في أي مكان ولا أملك أن أوفر له أي شيء ولا حتى الطعام».

مأساة أب يربى ثلاثة أبناء معاقين فى الدقهلية

وتابع «تقدمت في جميع الجهات الحكومية ومحافظة الدقهلية ولكن للأسف لم يتعاطف معى أحد وعندما قابلت المحافظ أعطاني كرسي متحرك لابنى وهو أصلا لا يتحرك به لأنه معاق ذهنيا بجانب عدم قدرته على الحركة وبالتالي يحتاجنى في أي شيء«.

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وطالب الأب «بتدخل الرئيس السيسى لرعاية أبنائه المعاقين خوفا عليهم من الأم التي تريد استغلالهم في التسول».

وقال «أنا مش عايزة حاجة لنفسى لكن عايز عيالى تعيش زى البنى آدمين وموافق لو هيروحوا مركز تأهيل أو دار رعاية المهم انهم يبقوا في أماكن بعيدا عن التسول اللى أمهم عايزة تستغلهم فيه».