«ساعة مع مسئول».. مبادرة محافظ المنيا للتواصل مع المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «ساعة مع مسئول».. مبادرة محافظ المنيا للتواصل مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لقاءاً مفتوحاً مع عدد من المواطنين بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، ضمن مبادرة «ساعة مع مسئول»، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.
جاء ذلك بحضور، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد المحافظ أن محافظة المنيا، تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها، حيث يجري العمل حاليا في المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً إلى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأكد المحافظ على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وافق المحافظ خلال اللقاء على مد فتح الكورنيش امام المواطنيين وكذلك شارع مصر حتي الساعة 12 مساءاً، على أن يكون للساعة 1 صباحاً يومي الخميس والجمعة، مع توفير خدمات أمنية بمنطقة شارع مصر، وذلك استجابة لمطالب عدد من مؤجري الوحدات بشارع مصر ومراعاة للظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة مشكلة ضعف المياه لعدد من المزارعين بقرية الأشمونين بمركز ملوي، وأعلن أنه سيتم تدعيم شبكة المياه بقرية الشرفا بشرق النيل وذلك استجابة لمطالب الأهالي بسبب ضعف المياه.
وقرر المحافظ خلال اللقاء صرف إعانة شهرية لاحدي المسنات لمدة 6 أشهر، موجها مديرية الصحة بتوفير سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى لإجراء علاج طبيعي لها عقب إصابتها بشلل في ذراعها.
وفي إطار الاهتمام والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة، سلم محافظ المنيا خلال اللقاء كرسي متحرك لأحد الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهاً التضامن الاجتماعي بصرف إعانة شهرية له.
كما وجه محافظ المنيا، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الحالات الإنسانية، وأعلن المحافظ انه تم الانتهاء من إنشاء 28 وحدة صحية بعدد من القري، وجاري حاليا تجهيزهم، تمهيداً لتشغيل الخدمة الصحية، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الخدمات الصحية في كافة القري.