شكرا لقرائتكم خبر عن «ساعة مع مسئول».. مبادرة محافظ المنيا للتواصل مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لقاءاً مفتوحاً مع عدد من المواطنين بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، ضمن مبادرة «ساعة مع مسئول»، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

جاء ذلك بحضور، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية.

أكد المحافظ أن محافظة المنيا، تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها، حيث يجري العمل حاليا في المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً إلى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وافق المحافظ خلال اللقاء على مد فتح الكورنيش امام المواطنيين وكذلك شارع مصر حتي الساعة 12 مساءاً، على أن يكون للساعة 1 صباحاً يومي الخميس والجمعة، مع توفير خدمات أمنية بمنطقة شارع مصر، وذلك استجابة لمطالب عدد من مؤجري الوحدات بشارع مصر ومراعاة للظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة مشكلة ضعف المياه لعدد من المزارعين بقرية الأشمونين بمركز ملوي، وأعلن أنه سيتم تدعيم شبكة المياه بقرية الشرفا بشرق النيل وذلك استجابة لمطالب الأهالي بسبب ضعف المياه.

وقرر المحافظ خلال اللقاء صرف إعانة شهرية لاحدي المسنات لمدة 6 أشهر، موجها مديرية الصحة بتوفير سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى لإجراء علاج طبيعي لها عقب إصابتها بشلل في ذراعها.

وفي إطار الاهتمام والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة، سلم محافظ المنيا خلال اللقاء كرسي متحرك لأحد الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهاً التضامن الاجتماعي بصرف إعانة شهرية له.

كما وجه محافظ المنيا، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الحالات الإنسانية، وأعلن المحافظ انه تم الانتهاء من إنشاء 28 وحدة صحية بعدد من القري، وجاري حاليا تجهيزهم، تمهيداً لتشغيل الخدمة الصحية، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الخدمات الصحية في كافة القري.