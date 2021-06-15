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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.
الباذنجان العروس ٧.٥ جنيه is
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5جنيهات.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.
- الليمون بـ 20 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎العنب الأحمر 15 جنيها
العنب الأبيض 16 جنيها
الباميا الخضراء 18
تفاح احمر ايطالى 27
مشمش 22

 

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