شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين كلية التربية جامعة حلوان ومديريةالتعليم بالقاهرة لتطوير المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت كلية التربية بالجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في ظل اهتمام جامعة حلوان بالتعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات لتطوير العملية التعليمية وتحقيقاً للاستفادة القصوى منها وفقاً لخطة التنمية المستدامة للمعلمين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو إشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية و الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان أن الجامعة تسعي للشراكة مع المؤسسات والجهات المتخصصة من أجل التطوير في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية وأساليب التعليم الحديثة غير النمطية خطوة أساسية للارتقاء بالشعوب في كافة المجالات، والتعليم هو سبيلناً الأول نحو للتقدم والنجاح، وحيث إن المعلم هو أساس التطوير الذى ننشده فقد جاء أهتمامنا به من خلال الاهتمام بتطوير قدراته وإمكانياته ومهاراته وصقله بما يتناسب مع كل جديد من تطورات حديثة، وهو الأمر الذي يساعده على أداء مهامه التعليمية وفق منهج مقرر متميز وواضح يستطيع من خلاله تحقيق التطوير والتنمية التى تنشدها الدولة ونعمل بكل جهدنا لتحقيقها.

فيما قال الدكتور أيهاب حمزة عميد كلية التربية أن الأساس هو تطوير المعلم لأن التنمية المهنية للمعلم ينعكس مردودها على المجتمع ككل وعلى كافة مخرجات العملية التعليمية من خلال إعداد معلم قادر علي مواكبة أحدث تطورات العصر.

كما تؤكد الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أن هناك أساليب أساسية لتطوير المعلم تتخذها الجامعة من خلال إعداد دورات أكاديمية وتطوير مهاراته وتدريبه على التكنولوجيا الحديثة والوسائل التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.

وتضمنت بنود البروتوكول تحقيق التنمية المهنية لمعلمي وقيادات المدارس على أساس المشاركة المتكافئة، على أن تقوم كلية التربية جامعة حلوان بتوفير المادة التعليمية للورش التدريبية وتوظيف دور البحث العلمي في حل مشكلات التدريس في مراحل التعليم ما قبل الجامعي والعمل على ربط التعليم والعملية التعليمية بالبحث العلمي لتحسين كفاءة العملية التعليمية.

علي جانب الآخر تقوم إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بترشيح المتدربين وتحديد أماكن عقد البرامج التدريبية ومن خلال محتوي هذه البرامج التدريبية المطورة تتم عملية التنمية المهنية للمتدربين من المعلمين والطلاب من الجوانب الأكاديمية والثقافية والممارسات الميدانية وكذلك الربط بقضايا العصر المطروحة وفقا للاتجاهات الحديثة للتعليم والتعلم وتوظيف التكنولوجيا في عمليات التدريس واتقان مهارات البحث العلمي.

وفقا للبرتوكول الذى تم توقيعه يمنح كل متدرب أفاده باجتياز الدورة التدريبية معتمدة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكلية التربية جامعة حلوان.