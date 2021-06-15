وزيرة الطاقة البريطانية: مصر وبريطانيا ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الطاقة البريطانية آن مارى تريفيليان أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون فى مجال العمل المناخى.

وأعربت الوزيرة البريطانية - فى بيان صحفى وزعته السفارة اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارتها الحالية إلى القاهرة - عن سعادتها بالقيام بأول زيارة رسمية لها لمصر.

وذكرت السفارة ان الوزيرة ستعقد - خلال الزيارة - سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين لتعزيز العمل المناخي المشترك، ورفع الطموح فى جميع أنحاء المنطقة تمهيدا لمؤتمر (كوب 26)، الذى تستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر القادم، بمشاركة قادة العالم والصناعة والمنظمات غير الحكومية، لمناقشة كيف يمكن للعالم أن يرفع طموحه المناخي إذ ستساعد الحلول الجماعية على ازدهار الاقتصادات والمجتمعات، وستحمى الكوكب للأجيال القادمة.

