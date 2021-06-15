شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بتعيين سيدة مديرة للنيابة الإدارية بنجع حمادى لتصبح الأولى بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لإصداره قرار بتعيين المستشارة شيرين ماهر مديرة للنيابة الإدارية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، والمستشارة داليا عبد الهادى حسين مديرة للنيابة الإدارية بنجع حمادى بمحافظة قنا لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بمحافظة قنا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان للمجلس، عن بالغ سعادتها بهذا القرار الذى يؤكد استمرار دعم المستشار عصام المنشاوى وتمكينه للمرأة ووصولها الى المناصب القيادية بالهيئة وترسيخاً لدورها فى العمل القضائى.

وقدمت مايا مرسى التهنئة إلى المستشارة المستشارة شيرين ماهر، والمستشارة داليا عبد الهادى حسين لتوليهما هذه المهمة الكبيرة مؤكدة أن هذا الاختيار يعد دليلًا على كفاءتهما وقدراتهما ووتاريخ عملها المشرف الذى أهلهما للوصول إلى هذا المنصب الهام، متمنية لهما كل النجاح والتوفيق فى مهام منصبيهما الجديد.