شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف شارع أبوهميلة وترفع الإشغالات بمزلقان العياط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه المهندس خيرر مرسي رئيس مركز ومدينة العياط ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الري وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال تطوير وتوسيع ورصف شارع أبوهميله بطول 1200 متر بمدينة العياط لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.
ووجه نائب المحافظ باستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقا لأعمال الطرح والترسية، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
كما تفقد نائب المحافظ منطقة مزلقان مدينة العياط والوحده المحلية لقرية طهما لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المؤداة لأهالى المدينة، مشددا على ضرورة رفع مستوي النظافة والإشغالات بنطاق المدينة والقرية.