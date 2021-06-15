محافظة الجيزة ترصف شارع أبوهميلة وترفع الإشغالات بمزلقان العياط

كما تفقد نائب المحافظ منطقة مزلقان مدينة العياط والوحده المحلية لقرية طهما لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المؤداة لأهالى المدينة، مشددا على ضرورة رفع مستوي النظافة والإشغالات بنطاق المدينة والقرية.

محمد يوسف

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