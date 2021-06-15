شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات على المواطنين بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الداخلية، قوافل (خدمية – إنسانية) استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة المنوفية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وكذا إستخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومى ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شارك فى القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.