استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومعدات إعمار غزة

القاهرة - سامية سيد - واصلت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع ، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية .

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على توفير الأطقم الادارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الانسانية، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية؛ لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم، مشيرة إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج .

وأعلنت أنه جرى تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد، (16 مايو الماضى) لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

