شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنظم اليوم 57 رحلة دولية تقل 5167 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، 57 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية مختلفة تنقل على متنهم ما يقرب من 5167 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشارفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تنظم اليوم ، 57 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية الي كل من بغداد، الخرطوم، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إمستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، فيينا، بودابيست، ميلانو، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل،البحرين، بيروت، و 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5167 راكبا .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.