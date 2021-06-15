شكرى يؤكد بالدوحة على موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية للقضايا العربية

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية⁧‫ سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء، موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لجميع القضايا العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن شكري شدد على حرص القاهرة على الدفع قدمًا بكل أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية؛ لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.