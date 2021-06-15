شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة توثق تعرضها للتحرش الجسدى واللفظى من سائق توكتوك بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت فتاة محاولة التحرش بها والتعدى عليها جسديا والسب بألفاظ خادشة، خلال سيرها في منطقة التجمع الخامس، من سائق توكتوك حاول التعدي عليها، وظهر في الفيديو سائق "التوكتوك" في مشاجرة مع الفتاة وسبها بألفاظ نابية بعد محاولتها توثيق الواقعة بهاتفها المحمول، ليحاول خطفه وإلقاء الحجارة عليها.

ونشر صديق للفتاة تفاصيل الواقعة عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث أشار إلى أن الفتاة كانت تسير أمام نادي القطامية لتفاجئ بسائق التوكتوك يتحرش بها لفظيا و يعلق علي ملابسها بطريقة غير لائقة.

وقال :"امبارح تم الاعتداء علي صديقة جسديًا و هي طالعة من نادي القطامية جاردنز جنب نادي الصيد على الدائري من البطيء جِه توكتوك عمال يشتم و يقولها كلام مُقرف و دة لبس تلبسيه و مشي قُدامها".





وأضاف :"فَوقف هناك نزل من التوكتوك قعد يشوح بايديه و يشتم و كان جي يضرب أُختها لأنها كانت بتصوره فَوقفت في وشه و صديته قام ضربها بالقلم و البوكسات و كان بيقلع الشبشب و رمى عليها طوب و حاليًا جسمها كله كدمات.. ودة طبعا وراه صف رجالة واقفين بيتفرجوا و فيه شوية ذكور فضلو يقولولها امشي و سيبي و متصوريهوش و بيدافعو عنه".

واختتم كلامه: "أنا مش فاهم لحد امتى هتفضل الظاهرة دي في الشوارع بالذات من بتوع التوكتوك و غيرهم و ما أكثرهم و لحد امتى مش هيبقى فيه قانون رادع ليهم يقوم سلوكهم و يعدله..يا ريت تساعدونا نلاقي الشخص ده و ياخد عقابه المُستحَق".



