شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الشرطة: تأهيل الطلاب بأسلوب عصرى ومتطور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش، استقبلت خلاله عدد من الطلبة والطالبات يمثلون (3) كليات للحقوق والقانون بالجامعات الخاصة مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق، وذلك فى إطار تأكيد أواصر التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

كان فى استقبالهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية ، حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية، الذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته لما لها من مردود قوى وإيجابى فى التقارب وتبادل الرؤى بين شباب الوطن.

كما ألقى رئيس الأكاديمية الضوء على دور كل كيان من كيانات الأكاديمية فى تحقيق "رسالة العلم للأمن " موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور، كما استعرض البرنامج التعليمى التدريبى للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق.

وعلى هامش فعاليات الزيارة تم تكريم طلبة وطالبات الجامعات المصرية الفائزين فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لطلاب الجامعات المصرية فى العديد من الموضوعات المجتمعية منها (الفرص التى توفرها رؤية مصر 2030 للشباب – استراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى – التعاون المجتمعى لمواجهة الأزمات الصحية – مخاطر التعدى على أراضى الدولة) .

وأناب وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة ، فى تكريم الفائزين حيث تم تكريم 4 طلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى الأبحاث الفردية من الجامعات المصرية، و4 طلاب الفائزين بالمركز الأول بالبحث الجماعى .

تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية) فضلاً عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات.

وفى نهاية الزيارة، أعرب الطلبة والطالبات المشاركين بالزيارة عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها .



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