شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 إلى الأحد 20 يونيو 2021، حيث يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى:

- الثلاثاء 15 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة

- الأربعاء 16 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الخميس 17 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الجمعة 18 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة



- السبت 19 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الأحد 20 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة