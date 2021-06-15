شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات والنظافة العامة بالممشى السياحي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات والنظافة العامة بالممشي السياحي، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة الرائد بهاء أبوعايد وكيل الإدارة والنقيب شاذلي صابر من ضباط الإدارة.

وأكد العميد طارق لطفي، انه تم تنفيذ هذه الحملة للوقوف على أهم المعوقات من حيث مراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطريق بالممشي السياحي، وتم التنبيه عليهم بالالتزام وعدم التوسعة من أجل عرض المنتجات والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة أيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد محمود دياب مسؤول قسم الاشغالات، وفرقة التدخل السريع بالمحافظة .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، ومتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا .