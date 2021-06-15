شكرا لقرائتكم خبر عن فايزة أبوالنجا: طلاب 11 دولة يلتحقون للدراسة بالجامعة المصرية اليابانية سبتمبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة استقبلت 40 طالب ماجستير وأربع طلاب دكتوراه من 10 دولة أفريقية للدراسة في الجامعة بتمويل مصري-ياباني مشترك، كما سيلتحق بالدراسة 59 طالب من 11 دولة في سبتمبر 2021.

وأوضحت «أبوالنجا» خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة، الثلاثاء، أن قبول الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعة المصرية اليابنية، يأتى في اطار المنح المقدمة للجامعة من مؤتمر تيكاد ،7 حيث تم تخصيص 150 منحة للطلاب الأفارقة بهدف إعداد الكوادر الأكاديمية في القارة الافريقية وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي للمساهمة في دعم ابناء كليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية بالقارة السمراء.

وترأست «أبوالنجا» اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في دورته الثانية والعشرين، الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية والدكتور جوتو ساتوشى نائب رئيس الجامعة البحوث والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني.