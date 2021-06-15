شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس« الأقصر الأزهرية»: إجراء امتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية والسيدة جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية والتي من المقرر إطلاقها في ١٩ يونيه ٢٠٢١ م وذلك في حضور مديري الإدارات التعليمية والامتحانات وذلك لمناقشة وبحث مهام واختصاصات رؤساء اللجان في ظل الظروف الراهنة.

وناقش رئيس منطقة الأقصر الأزهرية أهم مسئوليات رؤساء اللجان، وأبرزها الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والملاحظين وجميع أعضاء مقار اللجنة، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة ومنع أي تجمع، وتعقيم مقرات اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحان بصفة يومية.

وشدد على حظر استخدام «الهاتف المحمول» نهائيا للطلاب ولكل القائمين على أعمال الامتحانات، عدا رئيس اللجنة، بشرط أن يكون هاتفًا عاديا وبدون كاميرا؛ وتوفير المناخ الصحي الذي يسهم في الوصول بالامتحانات لبر الأمان وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما أكد «إبراهيم» على كيفية التعامل مع أية ظروف طارئة قد تحدث، مع الحرص على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الامتحانات المركزية بديوان عام المنطقة؛ للوقوف على حل أية مشكلات على وجه السرعة ؛وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات.

كما وجهت «كامل» بضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.