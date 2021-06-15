شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة أثناء اللهو أمام منزلها بالمنيا: سقطت على جسم صلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها، الثلثاء، إثر سقوطها على جسم صلب أثناء اللهو أمام منزلها في قرية بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع الطفلة، «شريهان. ص. ع – 12 سنه، مقيمة بقرية كفر عبدالخلق بمركز العدوه، متأثرة بنزيف بالمخ، والبطن، وسحجات بالأنف، سقط على جسم صلب، أثناء اللهو أمام منزلها بالقرية .

تم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى العدوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.