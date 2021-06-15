شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: مراجعة تمثال ميدان «عمار الشريعي» بسمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بتطوير وتجميل المدن المصرية، في إطار منظومة عامة تتبناها الدولة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين، مؤكداً أن إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية هو المحرك الأساسي للتطوير والنهوض بالشكل الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المحافظة، الثلاثاء، لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) وعدد من رؤساء المدن، وأعضاء اللجنة، وممثلي إدارة المرور، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.

أكد المحافظ أنه يتابع ويرصد كافة آراء المواطنين، حيال ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل المحافظة، ومنها قرار عدم وقوف السيارات بشكل محازي للكورنيش، من نادى الشرطة، وحتى مبنى ديوان عام المحافظة، والذي يهدف لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وعدم إعاقة الطريق، حيث وجه ممثل إدارة المرور، بدارسة أثر ذلك القرار على الحركة المرورية، مع تكليف الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بدراسة الأماكن التي من الممكن توسيعها وعمل جراجات تخفف التكدس المروري بالمدينة بالتنسيق مع المرور، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجههم.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لدراسة الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضي التابعة للمحافظة بمدينة المنيا الجديدة، كحدائق ومتنزهات، لتكون بمثابة متنفس بالتوازي مع كورنيش النيل لأهالي المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.

كما استعرض المحافظ، عدداً من الموضوعات منها، خطاب وزيرة الثقافة لتحديد أحد الميادين الهامة داخل عاصمة المحافظة، وذلك لقيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لطرح مسابقة لشباب المعماريين، والمخططين، والفنانين التشكيليين، لوضع رؤية لتحسين الصورة البصرية للفراغات العامة والميادين الرئيسية بعواصم المحافظات.

كما وجه المحافظ، بسرعة تنفيذ إجراءات تطوير بوابة مدينة المنيا الجنوبية، بماقوسة، وتوحيد شكلها كمثيلتها بالمدخل الشمالي للمدينة، كما ناقش دراسة تطوير الممشى بجانب ترعة الإبراهيمية بالشكل الأمثل بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى متابعة أعمال دهانات واجهات المباني، بطريق مصر أسوان الزراعي، بمدينة المنيا، كما وجه إدارة المرور، بوضع لافتات ولوحات ارشادية لميدان الفريق صفي الدين أبو شناف، لتعريف المواطنين وزوار المحافظة به وبموقعه.

وناقش «القاضي» دارسة امكانية إقامة كورنيش بمدينة سمالوط أسفل المحور الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للضوابط، لتكون متنفس لأهالي المدينة، كما وجه المحافظ أعضاء اللجنة بمراجعة التمثال الخاص بميدان عمار الشريعي، بمدينة سمالوط، والذي تم انشاء ميدان خاص به، وتم تنفيذ القاعدة ومتبقي التمثال، مشدداً على تفعيل قرار اللجنة السابق، والخاص بعدم إقامة أو إنشاء أية أعمال فنية أو تماثيل بالميادين العامة، أو بشوارع المحافظة، إلا من خلال العرض على لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.