شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: مراجعة تمثال ميدان «عمار الشريعي» بسمالوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بتطوير وتجميل المدن المصرية، في إطار منظومة عامة تتبناها الدولة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين، مؤكداً أن إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية هو المحرك الأساسي للتطوير والنهوض بالشكل الحضاري للمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المحافظة، الثلاثاء، لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) وعدد من رؤساء المدن، وأعضاء اللجنة، وممثلي إدارة المرور، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.
أكد المحافظ أنه يتابع ويرصد كافة آراء المواطنين، حيال ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل المحافظة، ومنها قرار عدم وقوف السيارات بشكل محازي للكورنيش، من نادى الشرطة، وحتى مبنى ديوان عام المحافظة، والذي يهدف لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وعدم إعاقة الطريق، حيث وجه ممثل إدارة المرور، بدارسة أثر ذلك القرار على الحركة المرورية، مع تكليف الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بدراسة الأماكن التي من الممكن توسيعها وعمل جراجات تخفف التكدس المروري بالمدينة بالتنسيق مع المرور، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجههم.
ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لدراسة الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضي التابعة للمحافظة بمدينة المنيا الجديدة، كحدائق ومتنزهات، لتكون بمثابة متنفس بالتوازي مع كورنيش النيل لأهالي المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.
كما استعرض المحافظ، عدداً من الموضوعات منها، خطاب وزيرة الثقافة لتحديد أحد الميادين الهامة داخل عاصمة المحافظة، وذلك لقيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لطرح مسابقة لشباب المعماريين، والمخططين، والفنانين التشكيليين، لوضع رؤية لتحسين الصورة البصرية للفراغات العامة والميادين الرئيسية بعواصم المحافظات.
كما وجه المحافظ، بسرعة تنفيذ إجراءات تطوير بوابة مدينة المنيا الجنوبية، بماقوسة، وتوحيد شكلها كمثيلتها بالمدخل الشمالي للمدينة، كما ناقش دراسة تطوير الممشى بجانب ترعة الإبراهيمية بالشكل الأمثل بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى متابعة أعمال دهانات واجهات المباني، بطريق مصر أسوان الزراعي، بمدينة المنيا، كما وجه إدارة المرور، بوضع لافتات ولوحات ارشادية لميدان الفريق صفي الدين أبو شناف، لتعريف المواطنين وزوار المحافظة به وبموقعه.
وناقش «القاضي» دارسة امكانية إقامة كورنيش بمدينة سمالوط أسفل المحور الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للضوابط، لتكون متنفس لأهالي المدينة، كما وجه المحافظ أعضاء اللجنة بمراجعة التمثال الخاص بميدان عمار الشريعي، بمدينة سمالوط، والذي تم انشاء ميدان خاص به، وتم تنفيذ القاعدة ومتبقي التمثال، مشدداً على تفعيل قرار اللجنة السابق، والخاص بعدم إقامة أو إنشاء أية أعمال فنية أو تماثيل بالميادين العامة، أو بشوارع المحافظة، إلا من خلال العرض على لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.