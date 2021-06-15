شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «حوار الثقافات» يفتتح مؤتمر «بناء الوعي وتحديات اللحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

تبدأ فعاليات المؤتمر مساء الثلاثاء حتى ظهر الخميس، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من السادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والسادة قيادات الإعلام المصري، والسادة ممثلي المجتمع المدني.

وتأتي فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان «المجتمع المدني وبناء الوعي»، والجلسة الثانية تحت عنوان «المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا»، وفي الجلسة الثالثة بعنوان «الفن ودوره في بناء الوعي»، كما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان «الإعلام وصناعة الوعي»، ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

ويشارك بالحديث كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية.

والدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات.

وكذلك الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، رامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور على بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، النائب محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن.

كما يشارك الدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، النائب عماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية، وخيرية البشلاوي، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق، الكاتب الصحفي والأعلامي، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.