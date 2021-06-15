شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تنفي وجود حالة فطر اسود بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وجود حالة فطر اسود، محتجزه في مستشفي العريش العام.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة، أنه

لا صحه لما تردد عن وجود حاله فطر اسود بستشفى العريش العام.

أضاف حمدي، أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من أي مسؤول في المستشفى أو مديرية الصحة، مطالبا بالحصول على البيانات الرسميه من المصادر الرسمية بمديرية الصحة.

وكان نشطاء تداولوا خبرا على صفحات التواصل الاجتماعي يفيد ظهور اول حاله اشتباه بالفطر الأسود لمسن بمستشفى العريش العام، وهوه ما نفاه مدير التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة.