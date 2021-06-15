شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح ودرجات حول المعدل.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 إلى الأحد 20 يونيو 2021، حيث يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الثلاثاء 15 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الأربعاء 16 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الخميس 17 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الجمعة 18 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم السبت 19 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الأحد 20 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

