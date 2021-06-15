شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا وفى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بحد أقصى بعد غد الخميس، موضحة أنه سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع الوزارة وأيضا فى المدارس الثانوى، لافتة إلى أن الطالب يستطيع الحصول على رقم جلوسه ومقر لجنته الامتحانية من خلال الدخول على تطبيق تنويهات.

وأوضحت المصادر، أن الكنترولات تنتهى خلال الساعات المقبلة من تجهيز أرقام جلوس الطلاب وسيتم إرسالها إلى التطوير التكنولوجي بالوزارة لبدء رفعها على موقع الوزارة واتاحتها للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.