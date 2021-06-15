شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة تحصل على شهادتى الأيزو للجودة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على شهادتى الأيزو للجودة الدولية وهما ISO 9001:2015 فى مجال التطوير الإداري، وISO 21001: 2018فى مجال تقديم الخدمات التعليمية والبحثية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان، إن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمى المرموق الذى يليق بها وبعراقتها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن حصول كليات وإدارات الجامعة على الاعتماد الدولي، ووصولها إلى أعلى مستويات الجودة وحسن الآداء، يساهم فى وضع الجامعة فى مصاف الجامعات العالمية المرموقة، وتحسين مكانتها فى التصنيفات الدولية، وزيادة جذب الطلاب الوافدين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، نجاح جامعة القاهرة فى الالتزام بالمعايير الدولية فى تقديم خدماتها الإدارية والتعليمية والبحثية لتكون بجودة عالية، وسعيها نحو التطوير والتحسين المستمر، والعمل على رفع مستوى الأداء، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتخريج أجيال لديها القدرة على التسلح بالعلم والمعرفة وتحمل المسئولية والقدرة على المنافسة على المستوى المحلى والدولي، والمساهمة فى بناء الدولة الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن حصول الكلية على شهادتى الأيزو للجودة الدولية يأتى بعد حصولها فى وقت سابق على شهادة الاعتماد المحلى وعضوية المؤسسة الأوروبية للتطوير الإداري، بما يُعد خطوة هامة فى اعتمادها على المستوى الدولى وتصنيفها بين أرقى المؤسسات التعليمية عالميا.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حققت على مدار 4 سنوات نقلة نوعية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإداري، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة، ونجحت فى تحقيق الإصلاح الإدارى وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث، حيث نجحت الجامعة فى حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول العديد من كلياتها ومراكزها على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوى لشهادة "الأيزو" 9001 / 2015 فى مجال الجودة الإدارية.