شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزير الأوقاف، رقم 251 لسنة 2021 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، حيث نص القرار في مادته الأولى على:" يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار".



فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لنشره"

كما نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية