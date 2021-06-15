شكرا لقرائتكم خبر عن المشترى وزحل يزينان ليالى يونيو وعملاق النظام الشمسى يظهر ساطعا كنقطة بيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر و الوطن العربي كوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي وزحل ملك الحلقات خلال شهر يونيو الجارى في وقت متأخر من الليل وفي الساعات التي تسبق شروق الشمس، حيث يظهر هذان العالمان عاليا في السماء خلال ساعات الفجر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن زحل يرتفع أولاً حيث يظهر عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي بداية الشهر ، وحوالي منتصف المساء بحلول نهاية الشهر، وسوف يتبع كوكب المشتري زحل في السماء بعد فترة وجيزة.

المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

كوكب زحل يوجد أعلى يمين كوكب المشتري الساطع - بالنسبة الراصد - وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو ابعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة وتم الكشف عن حلقاته منذ القرن السابع عشر ، وفي القرن العشرين استطاعت المركبات الفضائية الكشف عن العديد من الحلقات الرقيقة والخافته التي تتكون من جزئيات صغيرة من الجليد بعكس ما كان يعتقد سابقا عن وجود ثلاثة حلقات فقط .

حلقات زحل كانت في اقصى ميلان لها باتجاه الأرض في اكتوبر 2017 بزاوية 27 درجة وبعد ذلك فان زاوية ميل الحلقات سوف تتقلص الى ان تظهر في حافتها عام 2025 وفي ذلك الوقت حلقات زحل ستكون غير مرئية للراصدين من الارض لحوالي شهر ونصف .

بعد العام 2025 سيبدأ الجانب الجنوبي للحلقات في الظهور ، وبعد ذلك بحوالي سبع سنوات في مايو 2032 الجانب الجنوني للحلقات سوف يكون في اقصى ميلان بزاوية 27 درجة باتجاه الارض.

بعد 7 سنوات تقريبا من اقصى ميلان للجانب الجنوني لحلقات زحل ستظهر الحلقات حافتها وتعود غير مرئية في عام 2039 . وبعد سبع سنوات من ذلك سيصبح الجانب الشمالي لحلقات زحل في اقصى ميلان 27 درجة باتجاه الارض في 15 نوفمبر 2046.

نحن نرى الوجه الشمالي للحلقات لحوالي 15 سنه و 9 اشهر وبعد ذلك نرى الوجه الجنوبي لحوالي 13 سنه و 9 اشهر ، هذا الاختلاف يرجع الى ان مدار زحل اهليجي ، حيث يتحرك بشكل اسرع عندا يكون في نقطة الحضيض اقرب نقطة من الشمس ولكنه يتحرك ببطء عندما يكون في ابعد نقطة من الشمس والتي تسمى الاوج .

يمتلك زحل 62 قمرا و 53 منها فقط تمت تسميتها ، و 13 قمر فقط اقطارها اكبر من 50 كيلومتر، لذلك فان هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى واجمل الكواكب في نظامنا الشمسي المشاهدة عبر التلسكوبات .

جدير بالذكر، أن القمر سيلتقي بكوكبي المشتري وزحل في وقت متأخر من هذا الشهر ، من حوالي 27 إلى 29 يونيو.

الصورة المرفقة: المشتري ( يسار ) و زحل (يمين) بالنسبة للراصد في سماء الفجر باتجاه الأفق الجنوبي في الوقت الحالي.