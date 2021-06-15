​وزير التعليم يكشف: هذا الكتاب فقط مسموح به داخل لجنة امتحان الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك امتحان تجريبي قادم لطلاب الثانوية العامة يوم 21 يونيو الجاري، على نفس الشكل للامتحان النهائي لطلاب الثانوية العامة، مضيفًا: "هذا ما نستطيع تقديمه خلال عدة أيام، أما خريطة الامتحان فهي شأن أكاديمي في كل دول العالم لا يتم نشره وكذلك نحن لسنا بصدد تجميع درجات وإنما ننتقل إلى تعلم وتقييم تعلم وبالتالى دعونا نتخلص من هذه التقاليد القديمة التي لم تعد مهمة في الامتحانات المقبلة".

وتابع وزير التعليم، في رده على مطالب بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، حول أن الطلاب في هذا التوقيت في حاجة إلى دعم وتهيئة نفسية وإجابة تساؤلاتهم المشروعة، مثل عدد أسئلة امتحان اللغة العربية التي أثير حولها عدة تساؤلات.

وقال الوزير: "أجبنا بوضوح على موضوع القصة على صفحتي ولا داعي لتكراره والكتاب الوحيد المسموح به هو كتاب المادة، ولنتذكر أن هذا لم يكن مسموحًا به في أي عام مضى من الثانوية العامة، وبالتالي كتاب المادة فقط ولن نسمح بالقصة أو كتاب النحو من أولى ثانوي لحسم الأمر تمامًا".