6 شروط.. تعرف على ضوابط استلام غرفة محولات كهرباء للمنشآت السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

يواجّه بعض المواطنين مشكلات عدة في الحصول على الكهرباء من خلال مصادر شرعية، واتباع كافة الإجراءات والشروط اللازمة للتوصيل، منها أن بعض العقارات ذات المساحات الكبيرة تتطلب وجود غرفة محولات لتركيب محول يضمن استقرار وتأمين التيار لقاطني العقار بوجه خاص.

وأكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، ضرورة ضوابط استلام غرفة محولات للمنشآت السكنية تتضمن التالي:

1) تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.

2) تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

3) يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

4) يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

5) يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقًا للرسومات المرفقة لكل حالة.

6) في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.