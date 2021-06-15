شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية.

وقام مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .