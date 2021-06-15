شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم وسائل منع الحمل لـ 507 سيدة في قرى شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان في القليوبية، قافلة خدمية توعوية بإدارة شبين القناطر الصحية استهدفت قرى «حياة كريمة»، في إطار جهود وزارة الصحة، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة.

قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ان القافلة اشرف عليها الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة، حيث تم تنفيذ القافلة بواسطة العيادات المتنقلة والوحدات الثابتة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة وكشف نساء ومتابعة الحمل وكشف بأشعة السونار، بالإضافة لكشف الأطفال بالإضافة إلى العديد من الندوات التوعوية للمترددين بالقافلة.

اكد وكيل الوزارة أنه بلغ إجمالى المترددين والمنتفعين بخدمات القافلة 2015 منتفعة، وإجمالى الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 507 سيدة، حيث تضمنت وسائل تنظيم الأسرة المتاحة بالقافلة وهي «اللولب وكبسولات وحقن منع الحمل بنوعيها الأحادية والمركبة، وأقراص منع الحمل بنوعيها الأحادية والمركبة، الواقى الذكرى، اللبوس المهبلى، وأقراص منع الحمل للطوارئ وجميع الوسائل تم تقديمها بالمجان.