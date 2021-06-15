شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء حملة طرق الأبواب لحماية الأناث من الختان بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء، عن انتهاء حملة طرق الأبواب التي نفذها تحت عنوان «إحميها من الختان»، ضمن أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة .

وأكدت إحسان داود غالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء، أن الحملة في يومها الاخير استهدفت أحياء الفواخرية والسمران والسلايمة والعبور واسيوط والبحر والساحة الشعبية ونجمة سينا وابو صقل والكرامة بالعريش وسلمانة وبئر العبدببئر العبدوابو زرعي بالشيخ زويد.

أشارت إلى تم تنفيذ 2500 زيارة منزلية شملت عدد 2500 سيدة و110 رجال و90 طفلا، وقامت مقررة الفرع وعضواته وأعضاؤه ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظرى مبسط لبنود التعديل القانونى الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان .