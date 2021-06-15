شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم .. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح على كافة الأنحاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا صباح اليوم على حالة الطقس تعلن فيه وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء في مصر اليوم، وتتراوح درجات الحرارة العظمي بين المدن المصرية بين 39 درجة في الصعيد و27 درجة في دمياط ومطروح.

تنخفض درجة الحرارة اليوم في القاهرة والإسكندرية عن أمس، ويصل الإنخفاض إلى 5 درجات في الوادي الجديد وابو سمبل، ويظل الطقس Weather نهارًا شديد الحرارة في الصعيد بينما يكون مائل للحرارة في القاهرة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة خلال النهار على جنوب الصعيد في حين يكون حار فقط على الصعيد وجنوب سيناء، ويكون خلال الليل معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبينما يكون لطيف على شمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أمس في تقرير حالة الطقس أن تكون درجة الحرارة العظمي في أسوان 38 درجة، وكانت هي الأعلي في مصر اليوم حسب التقرير، إلا أنها عاود تعديلها صباح اليوم لتعلن أن درجة الحرارة في أسوان تصل إلى 39 درجة وهي أعلي درجة حرارة في مصر اليوم.

ويتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية عن أمس للعظمي بمقدار درجة واحدة، كما تنخفض درجة الحرارة في القاهرة بمدرار درجتين عن يوم الإثنين، ويتحول الطقس ليلاً ليكون لطيف في القاهرة والوجه البحري، ويظل الطقس Weather السواحل الشمالية اليوم معتدل نهاراً ولطيف ليلاً.

وتتوقع الأرصاد نشاط الرياح على كافة الأنحاء وعلى البحر الاحمر بما يؤدي لاضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وتكون الرياح على مصر اليوم شمالية غربية سرعتها بين 16 إلى 18 عقدة.

تضطرب الملاحة في البحر الأحمر خلال طقس اليوم بسبب نشاط الرياح اليوم، ويصل إرتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، بينما يكون البحر المتوسط معتدل والموج من متر ونصف لمترين، والرياح على البحرين الأحمر والمتوسط شمالية غربية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح بأماكن متعددة

توقعات درجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء

يتوقع أن تكون أسوان الأعلي في درجات الحرراة اليوم في مصر وتصل درجة الحرارة فيها إلى 39 درجة، ويليها الأقصر وإدفو واللذان تكون الحرارة فيهما 38 درجة.

يصل الانخفاض في درجات الحرارة اليوم إلى 5 درجات للعظمي في أبوسمبل والوادي الجديد، واللذان انخفضت فيهما درجة الحرارة من 42 درجة أمس إلى 37 درجة اليوم، وتصبح دمياط ومطروح الأقل في درجة الحرارة اليوم والتى تصل إلى 27 درجة للعظمي.

تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم للعظمي والصغري 32-20 مقابل 35-21 أمس، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 28-20 مقابل 29-20 أمس.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في باقي المدن كالآتي: بلطيم 28-21، دمياط 27-21، شبين الكوم 32-20، طنطا 32-20، الزقازيق 32-20، دمنهور 32-20، مطروح 27-20، الغردقة 36-27، الإسماعيلية 33-19، السويس 32-20، المنصورة 32-20، العريش 29-20، سيوة 32-19 درجة.

وتصبح درجات الحرارة في أسوان 39-26، بنى سويف 33-22، شرم الشيخ 36-27، سوهاج 35-23، أسيوط 34-22، أبوسمبل 37-26، الفيوم 40-23، قنا 36-25، المنيا 33-22، الأقصر 38-26،الوادي الجديد 37-27 درجة.