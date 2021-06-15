شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة بالقاهرة الكبرى اليوم.. والعظمى بالعاصمة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارً على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية و جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.