شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف مصير الامتحان حال انقطاع الكهرباء أثناء الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، مصير امتحانات الطلاب بالفصل الدراسى الثانى والتى انطلقت مطلع شهر يونيو الجارى، وذلك فى حالة انقطاع الكهرباء عن المنزل أو عطل بالانترنت، خاصة وأن الكلية تجرى الامتحانات لطلاب البكالوريس اون لاين من المنازل .

وأوضح الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" الخليج 365 "، أن فى حالة انقطاع التيار الكهربائى عن الهاز أو تعطل الانترنت يؤدى الطالب امتحان غير مكتمل عقب انتهاء فترة الامتحانات وذلك داخل الكلية وليس من المنزل ، مع احتفاظ الطالب بكامل درجاته عند اداء الاختبار .

وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى أن هناك انتظاما كاملا فى أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، موضحا أن الكلية تجرى الامتحانات اون لاين لطلاب البكالوريس وحضورى بالكلية لطلاب الدراسات العليا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .

وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الكلية لديها تجربة ناجحة في عقد الامتحانات أون لاين، لافتا إلى أن الكلية وفرت أجهزة تابليت للطلاب الراغبين في حضور الاختبار بالكلية ويؤدى الامتحان أيضا أون لاين في الكلية.

