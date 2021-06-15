شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يحصل على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، وذلك في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام.

وأكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظة شمال سيناء، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا بالمجان، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشد المحافظ أهالي شمال سيناء بسرعة التسجيل المجاني للحصول على اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وقد أثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأوضح المحافظ أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا في عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،أنه تم تطعيم نحو 6 الآف شخص ضد الفيروس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بالمركز، لافتًا إلى الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

محافظ شمال سيناء يحصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا