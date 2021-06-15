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72% من القراء يؤيدون استبدال الميكروباص على الدائرى بأتوبيسات ترددية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية، توقع غالبية القراء حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية.

 

 

وتوقع 72% من القراء حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية، بينما استبعد 28% من القراء حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية.

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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