شكرا لقرائتكم خبر عن 72% من القراء يؤيدون استبدال الميكروباص على الدائرى بأتوبيسات ترددية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية، توقع غالبية القراء حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية.

وتوقع 72% من القراء حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية، بينما استبعد 28% من القراء حدوث سيولة مرورية على الدائرى حال تنفيذ مقترح استبدال الميكروباص بأتوبيسات ترددية.



