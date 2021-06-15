شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كنائس شمال أفريقيا التابعة للكنيسة الأسقفية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبع الكنيسة الأسقفية فى مصر العديد من الكنائس الأسقفية فى الوطن العربى وقارة أفريقيا، وأبرزها فى الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا وتشاد والصومال وأثيوبيا وجيبوتى وإريتريا.

وأوضح المطران سامى فوزى رئيس الكنيسة الأسقفية فى مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يوجد كنيسة فى العاصمة ويوجد قسيس يتحدث بالإنجليزية ويقوم بخدمة الرعايا الأجانب فيها، وهناك تواصل مع المجتمع الجزائرى بشكل عام وتسع حتى 150 شخصا فى العبادة ، وهناك طلاب أفارقة يجتمعون فى الكنيسة للعبادة.

وأضاف أنه يوجد فى تونس كنيسة القديس جورج وكنيسة فى ليبيا ولم تتوقف خلال الفترة المقبلة ويوجد قسيس هندى يرعى الرعايا الهنود والباكستانيين والأفارقة فى العاصمة الليبية طرابلس.