وزير الهجرة: الدولة نجحت في إعادة 77 ألف مصري من الخارج في ظل جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة (العودة للجذور)، حظيت برعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن الدولة المصرية تعاملت بنجاح كبير مع أزمة العالقين بالخارج في ظل جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة ـ في مقابلة مع برنامج (الحقيقة) الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن بفضائية (اكسترا نيوز) - إن الدولة المصرية نجحت في إعادة 77 ألف مواطن مصري من الخارج في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هناك مواطنين في الخارج يريدون العودة مرة أخرى، لكن يجب علينا الالتزام بسيادة الدول الأخري وقوانينها وبالاجراءات الاحترازية الخاصة التى تتخذها تلك الدول.

وأكدت أن الرئيس السيسي وجه بالتواصل مع المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في الخارج والاستفادة من خبراتهم، مشيرة إلى أن المواطن المصري بالخارج يشعر الآن باختلاف كبير في التعامل مع متطلباته.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية التي أطلقتها وزارة الهجرة (اتكلم عربي) حظيت برعاية من الرئيس السيسي؛ وهذا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالأجيال الجديدة التي نشأت في الخارج، ولا تقل اهتماما عن المصريين المتواجدين في الداخل.

وتابعت: "الرئيس السيسي طلب مني تعريف الأجيال التي نشأت في الخارج عن رحلة (الإسراء والمعراج)، وقمنا بإطلاق تطبيق الكتروني بالتعاون مع دار نهضة مصر لتعليم اللغة العربية" .

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن (حياة كريمة) مبادرة فريدة من نوعها وهدفها الأول والأخير هو خدمة المواطن المصري، موضحة أن الكثير من المصريين بالخارج يحاولون مساعدة بلدهم بأي شكل من الأشكال، وينتظرون أن تمد أيديهم في مبادرة (حياة كريمة)؛ لمساعدة المصريين بالداخل.

ولفتت إلى أن الوزارة قامت بعمل مبادرة داخل (حياة كريمة ) تدعى (أصلك الطيب)، وهي موجهة للمصريين في الخارج لمن يرغب منهم بمساعدة مواطنيه بالداخل، كما جرى إطلاق مبادرة خاصة بالسيدات في الخارج تحت مسمى (مصرية بـ100 راجل).

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الحياة والشخصية المصرية يجب أن تنقل بصورتها الصحيحة إلى الخارج، لافتة إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من الحروب ومنها طمس الهوية المصرية، منبهة إلى أهمية المحافظة على الأجيال المصرية الصغيرة في الخارج.

وقالت مكرم "أكثر شىء يمكن أن يهدم المجتمع هو اللغة، وبالتالي نحن نحافظ على لغتنا المصرية لدى الاجيال المصرية في الخارج"، مضيفة أن الوزارة تساند مجهودات الدولة في القارة الافريقية، حيث أطلقت مبادرة (صوت مصر في أفريقيا).​