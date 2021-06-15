حدث ليلًا| رسائل جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية وقرارات بشأن وظائف هيئة المحطات النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-"لا تلتفتوا لأي حديث عن عدد الأسئلة".. رسائل جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة رسائل لطلاب الثانوية العامة، أولها التركيز على استذكار دروسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية.

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-قرارات جديدة من الكهرباء بشأن وظائف هيئة المحطات النووية

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم سحب أكثر من 11 ألف كراسة تقديم لوظائف الهيئة على مدار 3 أيام ماضية، مضيفًا أن المعدل الحالي للسحب 550 ملفًا تقريبًا كل ساعة، قائلًا: "يوم السبت تم بيع 650 كراسة، والأحد 5300 والاثنين 5500 بما يتجاوز 11 ألف كراسة".

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-​باستخدمات 2 تريليون و460 مليار.. تعرف على أبرز أرقام الموازنة العامة بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون ربط الموازنة ومشروعات قوانين ربط المموازنة للهيات العامة الاقتصادية وعددها 55 هيئة، وموازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي ووزارة العدل للعام المالي 2021/2022.

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-قرارات جديدة من الكهرباء بشأن وظائف هيئة المحطات النووية

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم سحب أكثر من 11 ألف كراسة تقديم لوظائف الهيئة على مدار 3 أيام ماضية، مضيفًا أن المعدل الحالي للسحب 550 ملفًا تقريبًا كل ساعة، قائلًا: "يوم السبت تم بيع 650 كراسة، والأحد 5300 والاثنين 5500 بما يتجاوز 11 ألف كراسة".

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-استعدادًا لعودة العمالة المصرية لليبيا.. وزير القوى العاملة يستقبل نظيره الليبي

استقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، مساء اليوم، عقب وصوله مطار القاهرة الدولي، يرافقه وفد من الحكومة الليبية.

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-3 غرف بتشطيب كامل.. ننشر أحدث فيديو لشقق موظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية (صور)

تستعد الحكومة للانتقال الكامل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القريبة المقبلة، كما هو مخطط، الأمر الذي ترتب عليه الإسراع في تنفيذ سكن للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى وزارات الحي الحكومي؛ لتيسير عملية الانتقال الكامل لمن يرغب من الموظفين.

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-ريهام سعيد تكشف سبب توقف برنامجها على قناة النهار

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، انتهاء عقدها مع شبكة قنوات النهار، والتي كانت تعرض من خلالها برنامجها "صبايا الخير".

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-أكبر انخفاض بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 701 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201739 حتى اليوم.

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-"سيتي إيدج" توقع مذكرة تفاهم مع "سكاي" لتملك وادارة المشروعات

وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وتضمنت مشاركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات في تسويق وتأجير وإدارة الممتلكات للعلامات التجارية بمشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد، فضلًا عن قيام الشركتين بالمشاركة في عمليات التمويل والبناء والتسويق والبيع او التأجير لبعض مشروعات سيتي إيدج المستقبلية وما يستجد من أنشطة وأعمال تفرضها المشروعات مستقبلا سواء على المستوى السكنى أو التجاري أو الإداري أو الفندقي أو الترفيهي.

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-البرلمان يوافق على مشاركة القطاع الخاص في تطعيم كورونا.. والحكومة: "اقتراح صائب"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد 19" بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية.

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-ما تفعله إثيوبيا الآن مخطط منذ 2015.. خبير مياه: يكشف ماذا يحدث في سد النهضة؟

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما تفعله إثيوبيا الآن، وما تسببه لمصر من مشكلات مائية كبيرة، كان مخططًا له أن يتم منذ عام 2015، وفي كل عام كانت تفشل إثيوبيا في ملء السد، مشيرًا إلى أن مصر نظرتها الاستراتيجية دائمًا أسبق من إثيوبيا

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-بالخطوات والإجراءات.. كيف تحصل على قرض "البتلو" بعد رفع التمويل لـ10 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرر منح 10 مليارات جنيه لدعم مشروع البتلو الذي شرعت فيه وزارة الزراعة منذ عام 2017، مشيرًا إلى أنه ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 55.5% بعدما كان نسبة الاكتفاء 30%.

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-كيف تأثرت زراعة الأرز في مصر بالملء الثاني لسد النهضة؟ خبير مياه يجيب

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن زراعة الأرز تأثرت في مصر بشكل كبير هذا العام بعد أن حددتها الدولة في مليون فدان فقط، وكان يمكن أن تكون 2 مليون فدان إذا كنا متأكدين أن إثيوبيا لن تخزن 13 ونصف مليار متر مكعب من المياه.

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-وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي لعام 21/2022

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي والبحث العلمي في خطة عام 21/2022.

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-سد النهضة| كيف تأثرت السدود السودانية من الملء الثاني وهل يمكن أن تنهار؟ "فيديو"

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السودان في حالة تخبط شديدة الآن، لأن أحد سدودها يقع بعد حوالي 15 كيلومتر فقط من سد النهضة، ما أدى إلى انخفاض منسوبه بشكل كبير.

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-السيسي يطلع على مخطط إنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور كلٍ من هشام جزر رئيس مجلس إدارة شركة "بيل كلر" لصناعة الجلود، وسيد فرج رئيس مجلس إدارة شركة "شو رووم" للتجارة.

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-السيسي يطلع على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية وتوسعة الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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-السيسي يوجّه بتوفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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-السيسي يستعرض موقف الإنشاءات في مدينتي أسوان والمنصورة الجديدتين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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-بعد مناقشات وجدل.. "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لاستطلاع رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون، بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأي المحكمة.

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-"المتحدة للخدمات الإعلامية" توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، ممثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة حسن عبدالله، وعضو مجلس الإدارة عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، وحسام مصطفى رئيس القطاع المالي.

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-"النواب" يوافق نهائيًّا على خطة التنمية للعام الجديد 2021/2022

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021/2022.

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-بعد واقعة فيديو الطماطم.. مسؤول بـ"الزراعة" يكشف بالأرقام عن كمية إنتاج المحصول في مصر

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، إن واقعة الفيديو المتداول لأحد المزارعين يلقي بكمية من محصول الطماطم بأحد المصارف، لا تستحق كل هذا الجدل لأن الفيديو قديم، موضحًا أن العام الجاري من أفضل مواسم محصول الطماطم.

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-وزير الدفاع يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي خلال زيارته الرسمية لمصر

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

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-بقيمة تريليونَين و461 مليار جنيه.. "النواب" يوافق نهائيًّا على الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.

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-هل يحق لطلاب الثانوية اصطحاب كتاب قواعد الصرف والنحو بامتحانات الثانوية العامة؟

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف دخول طلاب الثانوية العامة بكتاب قواعد الصرف والنحو في الامتحانات.

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-شيخ الأزهر يطالب بمكافحة عنف الفقر ضد المرأة والطفل والرجل

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإثنين، بمقر المشيخة بالدراسة، السفير إيب بيترسن، سكرتير عام مساعد بالأمم المتحدة، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة.

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-بايدن يتعهّد بتحديد "خطوطه الحمراء" لبوتين

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الاثنين بأن يحدّد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب الأربعاء في جنيف ما هي "خطوطه الحمراء".

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-التحالف‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

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-وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التعاون الثنائي والاتفاق الإبراهيمي

بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

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-بايدن يخرق بروتوكولاً بريطانيًا بكشفه عن سؤال الملكة له عن رئيسي الصين وروسيا

اتُهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بخرق البروتوكول الملكي البريطاني بسبب كشفه عن سؤال الملكة له عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج خلال محادثاتهما في قلعة وندسور بالإضافة إلى عدم نزعه نظارته الشمسية خلال اللقاء.

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-باكستان تدين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت باكستان اليوم الإثنين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية والتي استهدفت مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مفخخة بدون طيار.

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