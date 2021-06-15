شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للعادية وتسبب الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للسجائر العادية، كما أنها تسبب الإدمان، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، وطالبت بضرورة التوقف عن التدخين تماما.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن 16805 للمساعدة في الإقلاع عن التدخين حفاظا على الصحة العامة.

وكانت وزارة الصحة، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين.

وأوضحت الوزارة، أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، وللحد من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين والتى تحولهم لمدمنين سلبيين.







