شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 معلومات هامة عن لقاح سينوفارم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات هامة عن لقاح سينوفارم الصينى، أهمها أن به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس كما أنه لا يصيب بسبب فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : لقاح سينوفارم يحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة لحماية الجسم من العدوى، وتابعت : الجرعة 0.5 مل ويتم حقنها في العضلة الدالية كما يوصى بفاصل زمنى 21 يوما بين الجرعتين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







