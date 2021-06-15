شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية من يناير حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو 2021 حيث بلغ حوالي 3 ملايين و586 ألفا و462 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونرصد التفاصيل فى التقرير التالى:

1- أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

2- بلغت الموالح مليون و 694 ألفا و927 طنا .

3- تم تصدير 594 ألفا و742 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

4- تم تصدير 365 ألفا و816 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

5- البصل احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 106 آلاف و679 طنا.

6- احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 55 ألفا و964 طنا.

7- احتلت صادرات مصر من الفراول المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و342 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السابع بإجمالي 18 ألفا و496 طنا، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 18 ألفا و260 طنا.

8- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 ألفا و678 طنا.

9- حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 آلاف و751 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و 935 طنا، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 6 آلاف و 538 طنا.

10- حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 آلاف و 749 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 آلاف و 168 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 431 طنا.