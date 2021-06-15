شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تغيب الطالب عن امتحانات الثانوية بسبب كورونا يدخل دور ثان بالدرجة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في حالة إصابة أي طالب فى امتحانات الثانوية العامة بفيروس كورونا وعدم قدرته على الحضور في دور يوليو، يستطيع إعادة الامتحان بالدور الثاني وتحتسب له الدرجة كاملة، مشيرة إلى أن أى طالب يشعر بتعب أو يكون مخالطا لشخص مصاب عليه تقديم ما يثبت من مستندات ويتم تأجيل الامتحان له مباشرة ويدخل الدور الثانى، وفى حالة رسوبه فى مادة أو مادتين يحق له دخول اختبار أخر أسوة بزملائه فى الدور الأول، لأنه لو رسب طالب فى امتحان الدور الأول فى مادة أو مادتين سيدخل الدور الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.