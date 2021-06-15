شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار تعيين "السكة الحديد" مهندسين كسائقى قطارات ومراقبى أبراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه هيئة السكة الحديد لتعيين مهندسين لأول مرة فى وظيفة سائق قطار ومراقب برج، ويقدم ”الخليج 365” في 6 معلومات الهدف من هذا القرار وكيفية اختيار هؤلاء المهندسين وموعد تعيينهم كالتالى:

1ـ الهدف من القرار رفع وسائل الأمان في تشغيل القطارات من خلال رفع كفاءة العنصر البشرى

2ـ القرار يستهدف إسناد مسئولية قيادة القطارات لكوادر بشرية مؤهلة علميا

3ـ هيئة السكة الحديد تخطط لطرح مسابقة خلال العام المالى المقبل لتعيين أول دفعة مهندسين سيعملون سائقى قطارات ومراقبى أبراج

4ـ مخطط تعيين 450 مهندسا خلال المرحلة الأولى

5ـ سيتم تعيين كمرحلة أولى 200 مهندس سائقى قطارات و250 مهندسا تخصص كهرباء مراقبى أبراج وتحكم مركزى (المسئولين عن التتحكم ومتابعة مسير القطارات على الخطوط)

6ـ سيتم اختيار المهندسين من بين خرجي كليات التكنولوجيا المختلفة وكليات التعليم الصناعى نظام 5 سنوات.