الحكم على متهمين بقضية "خلية الزيتون الأولى".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة محكمة متهمين اثنين، سبق الحكم عليهما مع آخرين لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية، في القضية رقم 308 لسنة 2010 ، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية.