شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة ببنى سويف من 8 صباحا حتى 12 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة بنى سويف العاصمة، وذلك اعتباراً من اليوم الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً، على مدار 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 15، 16 و17 يونيو الجارى على الترتيب) وذلك لعمل الصيانة الدورية بالشبكة.

وطبقا لبيان القطاع سيتم فصل الكهرباء عن مناطق ( كورنيش النيل، النادى الرياضى، النادى الاجتماعي، نادى الشرطة، الصالة المغطاة، الاستاد الرياضى، برج الروضة، شارع صفية زعلول، مدرسة الست الغمراوية، برج الشيماء، برج الهدى، الثانوية بنات)، وذلك بحسب المواعيد والأيام المذكورة عاليه.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.