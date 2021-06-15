شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات الجراجات وتغيير النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حى حدائق القبة شمال القاهرة، سكان الحى بالإبلاغ عن أى مخازن تقع أسفل العقارات السكنية، أو أى وحدات سكنية تم تحويلها لأنشطة مختلفة، وكذلك الجراجات التى تم تغيير ناشطها.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربعة وورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لإخلاء الوحدات السكنية التي تحولت إلى مخازن للمواد الخطرة، خاصة بمنطقة وسط البلد والتي يمثل وجودها خطورة شديدة وسط الكتلة السكنية وتتسبب قي حدوث الحرائق.

كما طالب المحافظ بمراجعة كافة قرارات الإزالة والتنكيس الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الازالات الخاصة بها .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع القائمين على تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها بالحي من أجل إعادة الشىء لأصله مع إعداد تقرير شهري بما تم من إنجازات في تطوير الميادين والشوارع داخل الحي.

وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء والنواب بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة فتح الجراجات اسفل العقارات المستخدمة فى غير الغرض المخصص لها لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع في ظل التطوير الذي تشهده العاصمة، كما وجه بضرورة الإنتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالديوان العام والأحياء تضم كافة الملفات والموضوعات الخاصة بالمحافظة لمواكبة التطوير الكبير فى ملف التحول الرقمى والذى تسير فيه الدولة بخطى واسعة نحو الميكنة .