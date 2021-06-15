قرارات جديدة من الكهرباء بشأن وظائف هيئة المحطات النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم سحب أكثر من 11 ألف كراسة تقديم لوظائف الهيئة على مدار 3 أيام ماضية، مضيفًا أن المعدل الحالي للسحب 550 ملفًا تقريبًا كل ساعة، قائلًا: "يوم السبت تم بيع 650 كراسة، والأحد 5300 والاثنين 5500 بما يتجاوز 11 ألف كراسة".

وأكد "الوكيل" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الثلاثاء سيتم زيادة عدد منافذ توزيع لبيع الكراسات، وسيتم توفير موظفين اثنين في كل منفذ لتسهيل التقديم، مع تقسيم المتقدمين طبقًا للتخصصات.

وأكد أنه حرصًا من الهيئة لتحقيق مصلحة المتقدمين، تقرر قصر المدة المخصصة للإعلان وهي 3 أسابيع من تاريخ الإعلان 11 يونيو 2021 على سحب الملفات فقط، على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها اعتبارًا من 4 يوليو 2021 حتى 4 أغسطس 2021 عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التي ترد قبل أو بعد المدد الموضحة، منوهًا إلى أنه سيتم إجراء 4 اختبارات مميكنة للمتقدمين بالإضافة إلى اختبار المواجهة على أن لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن 65%، كشرط دخول الاختبار التالي، وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن 70%.

​