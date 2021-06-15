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وداعًا للمقشات.. "تجميل القاهرة" تكشف طريقة جديدة لتنظيف شوارع العاصمة "صور"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، اليوم الاثنين، حملة تنظيف واسعة في ميدان العباسية، باستخدام مكانس شفط لعمال النظافة بدلًا من الأدوات العادية والتقليدية.

وذكر مصدر مطلع بالهيئة، أن هناك نوعين من المركبات الجديدة بديلة "المقشة" الأول محمول على صندوق مخلفات، والثاني محمول على الظهر ويعتمد كليهما على الشفط، بينما جاءت النتيجة الإنتاجية أضعاف استخدام الطرق التقليدية وبمجهود أقل، قائلًا: "وداعًا للمقشات".

وتعمل هذه المركبات بموتور بنزين أو شحن بطاريات، وتكفي الشحنة الواحدة حوالي 4 ساعات عمل، وتستهلك نصف لتر بنزين فقط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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